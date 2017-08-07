Кларксон якийсь час не працюватиме через пневмонію

Джеремі Кларксон, колишній ведучий програми Top Gear, повідомив, що якийсь час не зможе працювати через пневмонію.

У п'ятницю він потрапив до лікарні.

Кларксону, який зараз веде автошоу Grand Tour, стало зле під час сімейного відпочинку на Майорці.

"Просто щоб тримати вас в курсі: схоже, я вибув із лав на якийсь час", - написав 57-річний ведучий у соцмережі.

Він також додав, що його це "справді дратує", бо досі він жодного дня не був на лікарняному.

Наступного тижня ведучий мав брати участь у зйомках нової серії програми Grand Tour, яка виходить на сервісі Amazon Video.

Кларксон також подякував фанатам за "всі добрі побажання".

У неділю стало відомо, що ведучий лікується на Майорці.

Він опублікував фото своєї руки з крапельницями і написав: "Не ті браслети, які я зазвичай обираю для вихідних".

Інший ведучий Grand Tour Річард Геммонд відреагував на пост Кларксона жартом: "Вау. Не знав, що він взагалі працює".

Сам Геммонд у червні потрапив в аварію під час зйомок - його електрокар розбився в Швейцарії на великій швидкості.

Геммонду вдалося вибратися з машини до того, як вона загорілася.

47-річного ведучого доставили до лікарні.

Кларксон натякнув на цей інцидент, опублікувавши фото третього ведучого шоу Джеймса Мея із підписом: "Єдиний функціонуючий член команди Grand Tour на даний момент. Боже, допоможи нам".

Джеремі Кларксон пішов з програми BBC Top Gear після сутички з колегою. У березні 2015 року він ударив продюсера Ойсина Тимона і розбив йому губу.

ВВС провела внутрішнє розслідування, за результатами якого Кларксону не продовжили контракт, який саме закінчився.

Понад мільйон шанувальників ведучого підписали петицію з вимогою повернути його, але генеральний директор Тоні Голл сказав, що не можна робити винятків із правил ні для кого, хоч би який зірковий статус вони мали.

Новим ведучим Top Gear став Кріс Еванс, але за рік залишив програму.