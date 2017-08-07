У Києві нетверезий водій збив двох дітей

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У неділю в Києві нетверезий водій збив двох дітей, повідомляє поліція міста.

8-річна дівчинка від отриманих травм загинула, а 11-річна - потрапила до лікарні з переломами стегна і ключиці.

Підозрюваного затримали.

Інцидент стався в Дарницькому районі на вулиці Садовій.

Поліція каже, що водій "Шевроле" не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя і збив дітей.

Підозрюваний - 32-річний уродженець Луганської області, каже поліція.

Справу порушили за статтею, санкція якої передбачає до восьми років тюрми.