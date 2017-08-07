Підготовка до опалювального сезону краща, ніж торік - Насалик

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Цього року запаси вугілля і газу вже перевищили відповідні показники минулого року, заявив міністр енергетики Ігор Насалик.

"Запаси вугілля у нас удвічі більші, ніж на цей самий період у минулому році", - сказав урядовець в інтерв'ю телепрограмі "Перша шпальта".

Раніше в уряді оцінювали потребу у вугіллі на опалювальний сезон у 1,8 млн тонн антрациту і 2-2,2 млн тонн газового вугілля. На 2 серпня накопичили 1,4 млн тонн газового вугілля і 724,9 тис. тонн антрациту.

Через брак антрациту, який видобувають на непідконтрольних Києву територіях, і постачання якого було заблоковане під час минулого опалювального сезону, уряд був змушений запровадити надзвичайні заходи в електроенергетиці. Нині, за словами міністра енергетики, ці заходи скасовані.

Що ж до запасів газу, то вони, за інформацією "Укртрансгазу", наближаються до 13,5 млрд кубометрів.

В уряді наполягають, що до початку опалювального сезону треба накопичити не менше 17 млрд кубометрів. На такому рівні запасів в уряді наполягали і минулого року.

Проте у "Нафтогазі" тоді казали, що і 14,5 млрд кубів буде достатньо, аби безпроблемно пережити зиму і забезпечити сталий транзит газу до Європи.

Після завершення опалювального сезону цього року в українських сховищах залишалося 8,4 млрд кубів газу.