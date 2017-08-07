Пожежники на Сицилії "підпалювали заради грошей"

Копирайт изображения AFP Image caption Минулого місяця у Мессині на Сицилії вирувала масштабна пожежа

Італійська поліція затримала 15 пожежників-добровольців на півдні Сицилії. Їх звинувачують у зумисних підпалах, які вони вчиняли, аби отримати гроші.

Схема шахрайства полягала у тому, що пожежники-волонтери самі дзвонили на номер виклику допомогової служби 115, або просили зробити це родичів чи знайомих. У цей час їхній начальник пропускав зміни, аби здійснити підпал.

Команда викликала підозру через те, що доних зверталися частіше, ніж інших.

Кожен член команди отримував близько 10 євро за годину.

Італійська поліція каже, що затримані пожежники визнали, що здійснювали підпали зумисне.

Італійці потерпають від надзвичайної спеки. Температура, що вже досить довго перевищує 40 градусів за Цельсієм, повністю висушила дерева і траву, і пожежі почастішали.

Іспанія, Португалія, південна Франція та Балкани також потерпають від надзвичайної спеки цього літа.