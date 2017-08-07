Сексистський коментар співробітника Google спричинив скандал

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Коментар співробітника Google щодо політики рівних можливостей компанії спричинив шквал емоцій.

У коментарі, який поширили поміж співробітниками компанії, чоловік зауважив, що нечисельність жінок на керівних посадах пояснюється біологічними відмінностями між статями.

"Ми повинні припинити вважати, що нерівні показники (щодо керівних посад, - Ред.) є ознакою сексизму", - написав він у дописі, якій було піддано суворій критиці.

Водночас автор допису заявив, що отримав і "багато особистих повідомлень від колег із Google із висловленням подяки".

Коментар, який спочатку з'явився у просторі для внутрішніх дискусій компанії, згодом передрукували і на IT-сайті Gizmodo.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Колишня очільниця Reddit Еллен Пао була серед жінок, які працюють в ІТ, і які скритикували коментар

У дописі, зокрема, йдеться про те, що "можливості чоловіків і жінок відрізняються частково і через біологічні відмінності, які можуть бути поясненям того, чому ми не бачимо рівного представництва жінок і чоловіків на керівних посадах у галузі технологій і лідерстві".

Неназваний автор твердить, що жінки зазвичай "віддають перевагу соціальній чи мистецькій сфері", тоді як "програмування більше подобається чоловікам".

Допис прокоментувала і нова голова віддлу з рівних можливостей Google Даніель Браун, яка заявила, що "гаряча суперечка" "змусила" її додати кілька слів від себе.

У дописі, опублікованому ІТ-сайтом Motherboard, вона наголошує, що коментар співробітника "не є точкою зору, яку я чи ця компанія поділяють, пропагують чи заохочують".

"Розмаїття та рівність є засадничою частиною наших цінностей і культури, які ми і надалі підтримуватимемо", - пише вона.

У соціальних мережах критика коментаря та сексизм на роботі обговорювалися у ширшому контексті.

Skip Twitter post by @justkelly_ok There are many people at Google who share this guy's views. They do peer performance reviews and interview people. They discriminate. — Kelly Ellis (@justkelly_ok) 5 серпня 2017 р.

У блозі на сайті Medium, колишня інженер Google Еріка Бакер написала, що вона була "розчарована, але не здивована".

"У цьому немає нічого нового (у сексистських висловлюваннях - Ред.) ... Нове полягає у тому, що співробітник почувався цілком вільно, аби написати і поширити внітршньою мережею 8 сторінок сексистської нудотини", - написала вона.

У червні Google оприлюднив звіт, згідно із яким близько 69% співробітників компанії є чоловіками, а 56% - білошкірими.

Жінки посідають лише 25% керівних посад, і лише 20% технічних посад, таких, як комп'ютерне програмування.

Глибоке занепокоєння

Загалом, скарги щодо культури сексизму і браку рівності можливостей є досить поширеними у галузі ІТ-індустрії і технологій.

Кілька керівників галузі були змушені звільнитися, зокрема, і виконавчий директор Uber Тревіс Каланік, який подав у відставку на тлі звинувачень у тому, що компанія робить недостатньо, аби впоратися із скаргами на сексуальні домагання на роботі.

Крім того, у червні один із інвесторів Кремнієвої долини Джастін Калдбек пішов у безстрокову відпустку після звинувачень у сексуальних домаганнях щодо шести жінок, які працювали на керівних посадах у IT-компаніях.

Перед тим, як піти у відпуску, пан Калдбек оприлюднив офіційну заяву, у якій, зокрема, йшлося:

"Прірва між чоловіками у венчурному капіталі і жінками у підприємництві жахає, і я соромлюся того, що моя поведінка сприяла створенню нерівноправного середовища (для жінок. - Ред.)".