Мільярдер Роман Абрамович і Дар’я Жукова розлучаються

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Російський мільярдер Роман Абрамович і його дружина Дар'я Жукова оголосили про розлучення.

"Після 10 років спільного життя ми прийняли нелегке рішення розлучитися, але залишаємося близькими друзями, батьками двох чудових дітей і партнерами в проектах, які починали і розвивали разом", - йдеться в спільній заяві пари, що надійшла BBC.

У заяві також наголошується, що пан Абрамович і пані Жукова планують разом виховувати дітей і продовжувати працювати співзасновниками Музею сучасного мистецтва "Гараж" у Москві і культурного центру на острові Нова Голландія в Санкт-Петербурзі.