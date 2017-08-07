Ізмаїл: автомобіль поліцейського вибухнув через саморобний пристрій

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Причиною вибуху автомобіля поліцейського в Ізмаїлі Одеської області, в результаті якого постраждали його дружина і малолітня донька, став саморобний вибуховий пристрій. Про це повідомили у Нацполіції в Одеській області.

У відомстві зазначили, що вибухнув саморобний вибуховий пристрій, виготовлений на основі гранати Ф-1.

Раніше у поліції повідомили, що дитина та дружина поліцейського перебувають у лікарні.

За словами начальника ГУ НП Дмитра Головіна, автомобіль був припаркований біля під'їзду багатоповерхового будинку.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на термін від 9 до 15 років або довічне ув'язнення.