Нафтогаз: Україна імпортує газ зі Словаччини, Польщі та Угорщини

Копирайт изображения AFP

На сьогодні Україна імпортує газ із Словаччини, Польщі та Угорщини. Про це заявив комерційний директор компанії Юрій Вітренко в ефірі "5 каналу".

"Немає монополії жодного імпортного джерела. Тобто в "Газпрому" ми взагалі не купуємо газ зараз. В нас купується газ і зі Словаччини, і з Угорщини, і з Польщі. В нас 23 імпортери. Можливо, пан Ахметов чи якісь структури щось імпортують, але в нього там якась невеличка доля ринку і він ні на що не впливає", - зазначив пан Вітренко.

Також він додав, що до опалювального сезону "Нафтогаз" вже накопичив у підземних сховищах 13,4 млрд куб. метрів природного газу.

"Зараз навіть більше закачуємо, ніж планували. Зараз виходить, що вийдемо на рівень 16 млрд куб. м, може це навіть багато", - зазначив пан Вітренко.

Він підкреслив, що в попередні роки "Нафтогаз" мав нижчі запаси газу під час підготовки до опалювального сезону.