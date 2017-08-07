Учасниць Pussy Riot відпустили з поліції

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Поліція звільнила учасниць групи Pussy Riot Марію Альохіну та Ольгу Борисову. Про це Ольга Борисова повідомила у Twitter.

"Ми вільні!" - написала вона.

Їх затримали наступного дня після їхньої акції на підтримку засудженого режисера Олега Сенцова.

Активісток затримали за підозрою в адміністративному порушенні - проведенні несанкціонованого заходу.

Пані Альохіна розповіла про затримання "Медіазоні", а також підтвердила це Російські службі Бі-бі-сі.

"Затримали машину, в якій ми їхали. Сидимо у відділку", - розповіла вона пізніше "Інтерфаксу".

Раніше Pussy Riot провели акцію в Якутську - на мосту через озеро неподалік від виправної колонії №1, де перебуває пан Сенцов.

Вони розгорнули великий плакат із надписом "Free Sentsov" ("Звільніть Сенцова").

"Справа Сенцова і Кольченка - одна з головних і ключових політичних справ в історії нашої країни", - пояснила пані Альохіна.

Тим часом підтримку акції висловив український міністр закордонних справ.

"Інша Росія. Повага @pussyrrriot за міст свободи в Якутську. #FreeSentsov", - написав Павло Клімкін у Twitter.

Копирайт изображения AFP Image caption Раніше Олег Сенцов не визнав вирок російського суду і назвав його політично мотивованим

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив українського режисера до 20 років колонії суворого режиму.

Пана Сенцова визнали винним у створенні терористичної спільноти, здійсненні двох терактів у Криму та підготовки до ще двох, а також у незаконному обороті зброї та вибухівки.

Разом із ним до 10 років колонії засудили лівого активіста Олександра Кольченка.

Вони обоє не визнають провини, вважаю суд політично мотивованим, а докази - фальсифікованими.

Пан Сенцов заявляв, що після арешту його катували.