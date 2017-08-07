Київ: водію, який збив двох дітей, оголосили підозру
Прокуратура міста Києва повідомила про підозру водію, який збив двох дівчаток, одну з яких - насмерть. Про це зазначили у прес-службі відомства.
"Після зіткнення 32-річний чоловік намагався втекти з місця вчинення злочину, проте був затриманий свідками аварії, а згодом і правоохоронцями", - зауважили у прокуратурі.
У відомстві зауважили, що у крові чоловіка був 2.23 проміле алкоголю.
У неділю поліція міста повідомила, що в Києві нетверезий водій збив двох дітей у Дарницькому районі на вулиці Садовій.
Восьмирічна дівчинка від отриманих травм загинула, а 11-річна - потрапила до лікарні з переломами стегна та ключиці.
Поліція каже, що водій Chevrolet не впорався з керуванням і виїхав на узбіччя, де збив дітлахів.
Підозрюваний - 32-річний уродженець Луганської області, каже поліція.
Справу порушили за статтею, санкція якої передбачає до восьми років тюрми.