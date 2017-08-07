КНДР обіцяє відповідні заходи проти США через санкції

Копирайт изображения AFP Image caption Посол США в ООН Ніккі Хейлі і посол Великої Британії Метью Рікрофт під час голосування про посилення санкцій щодо Північної Кореї

Північна Корея пообіцяла відреагувати і змусити "США заплатити" за нові санкції ООН.

Санкції, які одностайно ухвалила ООН в суботу, були "жорстоким порушенням суверенітету", повідомляє офіційне інформаційне агентство Північної Кореї ЦТАК.

У свою чергу, Південна Корея каже, що Північна відкинула пропозиції відновити переговори, і сказала, що вони нещирі.

Рішення Ради Безпеки ООН ухвалили через повторні ракетні випробування КНДР, які посилили напруженість на півострові.

Президент США Дональд Трамп неодноразово закликав Китай, на який припадає 90% північнокорейської зовнішньої торгівлі, тиснути на Пхеньян.

Через нові санкції Північна Корея втратить майже один мільярд доларів щорічних експортних доходів, а це третина від її бюджету.

У своїй першій великій заяві у понеділок, Північна Корея наполягала на тому, що вона продовжуватиме розвивати свою "програму ядерного озброєння".

У Пхеньяні також заявили, що "не висуватимуть самооборону та ядерне стримування на стіл переговорів" поки стикатимуться із погрозами з боку США.

Найсуворіші санкції

Санкції проти КНДР - найсуворіші штрафні заходи щодо країни в сучасній історії. Так прокоментувала санкції постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі.

Резолюція передбачає заборону на імпорт з КНДР залізної руди, свинцю, вугілля і морепродуктів, заморозку рахунків Банку зовнішньої торгівлі КНДР, а також заборону для північнокорейських морських суден входити в порти.

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Країни-члени ООН будуть зобов'язані не підвищувати число працівників з Північної Кореї на своїй території, не створювати нові спільні підприємства з КНДР і не розширювати ті, що є. Резолюція також передбачає санкції проти осіб, пов'язаних з північнокорейською ядерною програмою.

КНДР провела два запуски балістичних ракет в липні, заявивши, що вони можуть досягти території США.

Копирайт изображения Reuters Image caption Влада КНДР каже, що ракети можуть вразити всю територію США

Експерти кажуть, що більшість північнокорейських ракет мають вкрай низьку точність і не можуть потрапити в ціль.

Міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) можуть виходити далеко за межі атмосфери Землі. Використання крутих траєкторій з великими висотами дозволяє Північній Кореї уникати прольоту ракет над сусідніми країнами.

Незважаючи на триваючі випробування, деякі експерти вважають, що у Північній Кореї поки що немає можливості мінімізувати ядерну боєголовку до розміру, який би дозволив монтувати її на ракету великої дальності, а також забезпечувати її надійну доставку до мети.

Інші, однак, вважають, що, судячи з того, як йдуть справи, Пхеньян може подолати ці проблеми і протягом 5-10 років створити ядерну зброю, яка може бути використана для удару по США.