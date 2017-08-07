Емодзі допомагають розпізнавати емоції та сарказм

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дослідники зазначають, що емодзі можуть допомогти зрозуміти прихований зміст повідомлень

Дослідники використали 1,2 млрд твітів із щонайменше одним з 64 найпопулярніших емодзі, щоб розробити DeepMoji.

Алгоритм спочатку розпізнає, які емодзі могли би бути використані, щоб передати зміст повідомлення, і розуміє сарказм. Це дозволяє програмі розпізнавати мову ненависті швидше, ніж це може зробити людина.

Його можна також використати, щоб визначити, як люди ставляться до різноманітних брендів.

"Емодзі допомагають нам контекстуалізувати те, що ми пишемо, оскільки ми не можемо використати інтонацію і мову тіла онлайн", - пояснив професор Іяд Рахван журналу MIT Technology Review.

Професор Іяд Рахван разом із випускником Бьярком Фельбо розробили вебсайт, на якому всі охочі можуть допомогти дослідженню. Потрібно тільки надіслати власне повідомлення і прокоментувати, з якими емоціями воно написано.

Дослідники також планують розкрити код застосованого алгоритму, щоби його могли використовувати інші дослідники.