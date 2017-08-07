На Сицилії затримали бригаду "пожежників-паліїв"

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Італійські поліцейські на півдні Сицилії затримали 15 пожежників-волонтерів, звинувативши їх у підпалюванні лісів. За версією слідства, вони навмисно влаштовували пожежі, аби заробляти на їхньому гасінні.

Затримані пожежники працювали як додаткова бригада. За версією поліції, після того, як імовірні шахраї влаштовували підпал, вони або їхні родичі дзвонили за екстреним номером 115.

Попри статус волонтерів, пожежники отримували за кожну годину роботи 10 євро. Влада звернула на них увагу після того, як з'ясувалося, що кількість пожеж, на які виїжджала бригада, приблизно втричі перевищувала середню кількість виїздів по країні.

Лідер бригади іноді пропускав свої зміни, аби влаштовувати пожежі. Під час чергування він виїжджав зі станції, влаштовував підпал і повертався, аби дочекатися виклику. Зараз DDV перебуває під домашнім арештом, повідомляє Guardian із посиланням на поліцейських.

Європа зіткнулася з аномальною спекою цього літа, минулого тижня у низці країн півдня Європи температура повітря досягла 44 градуси за Цельсієм.

Кілька країн випустили офіційне застереження про аномальну спеку, закликаючи людей не виходити на вулицю вдень і пити більше води.

Надзвичайно високі температури в Італії, які на 10 градусів вищі, аніж зазвичай, спричинили лісові пожежі. У деяких регіонах існує загрозу посухи.

Щонайменше двоє людей померли, в Румунії та Польщі. Десятки по всій Європі ушпиталені з тепловими та сонячними ударами.