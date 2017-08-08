В АТО один загиблий і двоє поранених - штаб

Копирайт изображения Прес-центр штабу АТО / Facebook

За минулу на Донбасі було зафіксовано 18 порушень режиму перемир'я, один український військовий загинув і ще двоє були поранені, повідомив прес-центр штабу АТО у Facebook.

"У порівнянні з попередніми днями кількість обстрілів наших позицій суттєво не зменшилась, а противник і далі активно застосовує озброєння, заборонене мирними домовленостями", - йдеться у повідомленні штабу.

Зокрема практично всю ніч тривало вогневе протистояння у районах Авдіївки та на шахті Бутівка, що на донецькому напрямку, зазначили там.

На луганському напрямку обстріли велися неподалік Кримського, Трьохізбенки та Новотошківського, а на приморському - у Новомихайлівці, Чермалику, Водяному та в районі Талаківки, додали у штабі.

У самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" заявляють про обстріли з боку українських військових.