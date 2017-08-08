Угоді з клімату загрожують помилкові дані про викиди

Копирайт изображения JUNGFRAUJOCH Image caption Ця станція спостереження за повітрям у швейцарському Юнгфрауйочі фіксувала італійські викиди протягом дев'яти років

В атмосферу Землі викидаються шкідливі гази, які сприяють потеплінню клімату. Проте вони не фіксуються в офіційних документах, стало відомо BBC.

Фахівці, що займаються моніторингом чистоти повітря у Швейцарії, виявили велику кількість газу, що надходить з одного місця в Італії.

Втім, у звітах, які Італія подає в ООН, йдеться лише про невелику кількість цих викидів.

Крім того, про справжній обсяг викидів в Індії та Китаї відомо настільки мало, що, на думку експертів, справжній їх рівень може становити плюс або мінус 100% від заявлених рівнів.

Ці недоліки в обчисленні викидів становлять більшу загрозу Паризькій кліматичній угоді, ніж намір президента США Дональда Трампа вийти з неї, розповіли фахівці у програмі Counting Carbon на BBC Radio 4.

Серед ключових положень Паризької угоди з клімату, підписаної 195-ма країнами у грудні 2015 року, є вимога, що країни кожні два роки повинні звітувати про обсяг викидів парникових газів на своїй території.