В Індії звільнили поліцейських за фейкове сходження на Еверест

В Індії звільнили з роботи двох поліцейських, які збрехали, що стали першим індійським подружжям, яке піднялося на Еверест.

Минулого року Дінеш і Таракшварі Ратод заявили, що успішно досягли вершини, піднявшись на 8 850 метрів.

Але в понеділок поліція штату Махараштра заявила, що пара "замінила фотографії", аби показати успішне сходження.

Розслідування почали після того, як заявою пари зацікавилися альпіністи.

Чи накладуть на подружжя якесь додаткове покарання, поки що невідомо.

Минулого року влада Непалу наклала 10-річну заборону на альпінізм парі, коли виявилось, що вона також збрехала про своє сходження.

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Пан і пані Ратод заявили журналістам, що їхні фотографії є справжніми.

Але згодом альпініст Сатьяруп Сидханта з міста Бангалор на півдні Індії розповів медіа, що ці фото насправді належать йому.

Підозри зросли ще більше через дивний проміжок часу між датою, коли пара буцімто досягла вершини, і часом їхньої прес-конференцією.

Крім того, на фотографіях під час підйому вони були в двох різних наборах одягу та взуття.