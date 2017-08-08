Британську модель "викрали, аби продати для сексу"
Британській моделі, яку нібито викрали в Італії, казали, що продадуть на Близькому Сході "для сексу", повідомив адвокат дівчини.
20-річна Хлої Ейлінг була нібито викрадена бандою, яка називає себе "Чорна смерть". Її звільнили за п'ять днів.
До Мілана вона полетіла на фотосесію, а додому повернулася у неділю, аж через 26 днів.
Італійська поліція каже, що на дівчину напали двоє чоловіків, дали їй наркотики й викрали, щоб, як виглядає, продати на онлайн-аукціоні.
За повідомленнями, викрадачі намагалися продати модель в інтернеті за 230 тисячі фунтів і вимагали, аби її агент заплатив викуп.
За словами адвоката, дівчина була змушена ходити по магазинах зі своїми викрадачем, тому що їй загрожувала смерть.
"Їй сказали, що за нею стежать і готові убити, якщо вона спробує щось зробити", - розповів пан Песчі, адвокат.
У неділю сама пані Ейлінг заявила, що боялася за своє життя і отримала "жахливий досвід".
"Я неймовірно вдячна владі Італії та Британії за все, що вони зробили, аби звільнити мене", - сказала вона.
Розслідування справи ведуть правоохоронці Італії, Польщі та Британії.
За словами італійської поліції, дівчину машиною відвезли до будинку в Борджиалі на північний захід від Турина. Там її тримали у спальні - в наручниках і прив'язаною.
Італійські посадовці кажуть, що зрештою її звільнили і доставили до британського консульства в Мілані
Поліція арештувала польського громадянина Лукаша Гербу, який живе у Британії, за звинуваченням у викраденні.