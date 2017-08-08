На Кіровоградщині у ставку виявили тіла чотирьох людей

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У Кіровоградській області в місцевій водоймі виявили тіла чотирьох людей, в тому числі двох дітей, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій області.

У вівторок вранці рятувальники отримали повідомлення, що, імовірно, у ставку селища Добровеличківки потонуло четверо людей: бабуся, її співмешканець та двоє неповнолітніх дітей, йдеться у повідомленні.

Зрештою у ставку виявили тіла чоловіка та жінки, а також дітей семи й дев'яти років.

Про подробиці трагедії не повідомляється.

За фактом події ведеться розслідування.