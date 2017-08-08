Карнавальний костюм Ріанни збурив соцмережі

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Соціальні мережі вибухово відреагували на вбрання співачки Ріанни, яка відвідала фестиваль Crop Over на Барбадосі.

29-річна зірка роз'ятрила фанатів, оприлюднивши на вихідних у Instagram свої фотографії з бірюзовим волоссям.

Але у понеділок її образ прояснився ще більше: на знімках вона постала в інкрустованому коштовностями костюмі із зеленим і рожевими пір'ям. (Це, власне, і все що на ній було).

Вигляд Ріанни одразу привернув увагу багатьох, в тому числі американського співака Кріса Брауна.

Він прокоментував одну з її публікацій в Instagram смайликом із виряченими очима.

Втім, багато хто з її фанів цьому не зрадів і порадив йому "тримати свою негативну енергію подалі" від Ріанни, згадавши його напад на співачку 2009 року, коли вони зустрічалися.

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Що таке фестиваль Crop Over?

Crop Over був започаткований 1687 року, аби відзначити кінець збору урожаю цукрової тростини.

На той час Барбадос був найбільшим у світі виробником цукру. Але з часом ця промисловість занепала - як і сам фестиваль. У 1940-х роках його скасували.

Але вже 1974 року відновили, й відтоді він перетворився на величезну вечірку, подібну за стилем до Ноттінг-Гіллського карнавалу - з музикою, вечірками та барвистими костюмами.

Фестиваль, який приваблює туристів з усього світу, триває з липня і закінчується на початку серпня.

Протягом останніх років Ріанна, яка народилася на Барбадосі, кілька разів відвідувала фінальний парад фестивалю. І на кожному з них з'являлася в інтригуючих костюмах.

Заради справедливості слід відзначити, що температура на Барбадосі у цю пору року становить близько 30 градусів за Цельсієм. Тож, загалом вона вбралася по погоді.

Копирайт изображения @BadGalRiri Image caption Такою Ріанна була на Crop Over-2015

Частину костюму Ріанни розробила компанія DBleudazzled, яка спеціалізується вбранні, що вражає уяву.

Решту ж вбрання співачки скомпонувала місцева дизайнерка Лора Остін, пише Vogue.

"Раніше на Crop Over приходили люди просто у футболках", - розповідає Остін.

"Але з плином років дизайнери почали ставати більш креативними. Сьогодні дуже важливо вбратися у костюм, щоб дійсно відчути настрій Crop Over. Він хвилюючий, вільний і променистий".