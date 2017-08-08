Карнавальний костюм Ріанни збурив соцмережі
Соціальні мережі вибухово відреагували на вбрання співачки Ріанни, яка відвідала фестиваль Crop Over на Барбадосі.
29-річна зірка роз'ятрила фанатів, оприлюднивши на вихідних у Instagram свої фотографії з бірюзовим волоссям.
Але у понеділок її образ прояснився ще більше: на знімках вона постала в інкрустованому коштовностями костюмі із зеленим і рожевими пір'ям. (Це, власне, і все що на ній було).
Вигляд Ріанни одразу привернув увагу багатьох, в тому числі американського співака Кріса Брауна.
Він прокоментував одну з її публікацій в Instagram смайликом із виряченими очима.
Втім, багато хто з її фанів цьому не зрадів і порадив йому "тримати свою негативну енергію подалі" від Ріанни, згадавши його напад на співачку 2009 року, коли вони зустрічалися.
Що таке фестиваль Crop Over?
Crop Over був започаткований 1687 року, аби відзначити кінець збору урожаю цукрової тростини.
На той час Барбадос був найбільшим у світі виробником цукру. Але з часом ця промисловість занепала - як і сам фестиваль. У 1940-х роках його скасували.
Але вже 1974 року відновили, й відтоді він перетворився на величезну вечірку, подібну за стилем до Ноттінг-Гіллського карнавалу - з музикою, вечірками та барвистими костюмами.
Фестиваль, який приваблює туристів з усього світу, триває з липня і закінчується на початку серпня.
Протягом останніх років Ріанна, яка народилася на Барбадосі, кілька разів відвідувала фінальний парад фестивалю. І на кожному з них з'являлася в інтригуючих костюмах.
Заради справедливості слід відзначити, що температура на Барбадосі у цю пору року становить близько 30 градусів за Цельсієм. Тож, загалом вона вбралася по погоді.
Частину костюму Ріанни розробила компанія DBleudazzled, яка спеціалізується вбранні, що вражає уяву.
Решту ж вбрання співачки скомпонувала місцева дизайнерка Лора Остін, пише Vogue.
"Раніше на Crop Over приходили люди просто у футболках", - розповідає Остін.
"Але з плином років дизайнери почали ставати більш креативними. Сьогодні дуже важливо вбратися у костюм, щоб дійсно відчути настрій Crop Over. Він хвилюючий, вільний і променистий".