Чи могли "морські блохи" покусати хлопця до крові?

Копирайт изображения JARROD KANIZAY

Що може покусати до крові людину, яка по кісточки зайшла у воду на пляжі?

Така халепа сталася із 16-річним Семом Кенізеєм. Його історія привернула увагу всього світу:

Хлопець зайшов у воду на мельнбурнському пляжі, щоб охолонути після футбольної гри. А коли вийшов - його гомілки були в крові.

Батько підлітка порівняв рани із "бойовою травмою".

На думку експертів, численні проколи на ногах Сема, найімовірніше, є укусами.

Хто його покусав?

Пан Кенізей каже, що лікарі не змогли відповісти на це питання. Тож він пішов на пляж і спробував з'ясувати це сам.

За допомогою стейка він приманив на тому ж місці, де стояв син, "тисячі маленьких істот", й зібрав їхні зразки.

Далі чоловік надіслав їх морським біологам із Музею Вікторії, які припустили, що малі нападники - це ракоподібні з роду бокоплавів.

Копирайт изображения MUSEUMS VICTORIA/CAROLINE FARRELLY Image caption У Музеї Вікторія кажуть, що зібрані зразки - це маленькі ракоподібні з роду бокоплавів або ж амфіподів

Цих істот іще називають морськими блохами. На думку науковців, вони, найімовірніше, належать до родини Lysianassidae.

Утім, інший експерт, доктор Мюррей Томпсон із Сіднейського університету вважає, що це представник іншого ряду ракоподібних - рівноногих, який називається cirolana harfordi.

Чим зазвичай харчуються ці істоти?

Амфіподи живляться переважно рештками риб і крабів. А їх, своєю чергою, їдять більші морські істоти.

"Якби не ракоподібні, море було би переповнене мертвою рибою і птахами", - розповіла ABC доктор Дженіфор Волкер-Сміт, морський біолог, яка вивчала зразки.

Доктор Томпсон каже, що рівноногі також харчуються переважно дохлою рибою і морськими хробаками, а також паразитують на живій рибі.

І бокоплави, і рівноногі активні переважно вночі.

Як це сталося з Семом?

Експерти припускають, що випадок, який стався із хлопцем, пояснюється комбінацією факторів. А саме - часом і холодною водою, яка притупила його відчуття.

Сем каже, що стояв у воді близько 30 хвилин - і лише потім відчув поколювання в районі кісточок. Потім струсив із ніг щось, що прийняв за пісок.

Річард Рейна з Університету Монаша називає цей випадок дуже незвичним.

"Такі травми, як Сем, можна отримати, лише якщо вас довго кусатимуть сотні тисяч із них", - розповів він BBC.

"І якщо ваші відчуття не притуплені, ви це помітите і вийдете із води до того, як це станеться", - додав він.

Доктор Волкер-Сміт вважає, що Сем, можливо, потривожив ракоподібних, які в цей час харчувалися чимось іншим.

Чому кровотеча не зупинялася?

Копирайт изображения JARROD KANIZAY

Підліток і його родина кажуть, що у хлопця досить довго не зупинялася кров, й що в понеділок (інцидент стався в суботу ввечері) вона ще сочилася.

Пан Рейна пояснює це величезною кількістю укусів. Він порівняв випадок Сема із нападом комарів чи п'явок.

"Уявіть, що ваші голі руки покусали сотні москітів - а ви цього чомусь не помічали. У цьому випадку також були би серйозні рани", - сказав він.

Чи треба хвилюватися?

Експерти вважають, що ні. За їхніми словами, на пляжах дуже багато маленьких ракоподібних, та цей випадок - радше нещасливий збіг обставин.

Доктор Волкер-Сміт каже, що більш імовірно - отримати окремі маленькі укуси, які викликають лише невелике подразнення.