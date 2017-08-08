Укртрансгаз очолить менеджер із Польщі Станчак
- 8 серпня 2017
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Наглядова рада "Нафтогазу" затвердила на посаду президента "Укртрансгазу" Павла Юзефа Станчака.
Пан Станчак - технічний директор польської компанії PGNiG Technologie S.A, де він відповідає за проектування і будівництво нових газопроводів.
У березні правління "Нафтогазу" проголосувало за відставку президента "Укртрансгазу" Ігоря Прокопіва.
Компанія "Укртрансгаз" - це оператор газотранспортної системи України. Її власником є "Нафтогаз".