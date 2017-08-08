Саакашвілі потрапить в Україну "не у багажнику", а легально - Дерев'янко

Копирайт изображения Ukrinform Image caption Юрій Дерев'янко та Міхеіл Саакашвілі зустрічалися у Варшаві

Екс-президент Грузії і колишній голова Одеської обласної адміністрації Міхеіл Саакашвілі має намір публічно оголосити дату, коли він приїде в Україну. Про це заявив журналістам депутат Верховної Ради Юрій Дерев'янко.

"Він не збирається незаконно перетинати кордон України, в якихось коробках чи багажнику автомобіля. Він має намір публічно оголосити дату, коли приїде в Україну, як громадянин України. Вважати, що Міхеіл Саакашвілі хоче потрапити в Україну нелегально, - це повна маячня", - сказав Юрій Дерев'янко журналістам у вівторок під стінами будівлі Державної прикордонної служби.

Депутат кілька днів тому зустрічався із Міхеілом Саакашвілі у Варшаві.

Він розповів, що разом із кількома іншими соратниками прийшов до Держприкордонслужби, аби зустрітися із керівництвом відомства і одержати пояснення, на яких підставах прикордонники на переході Краковець-Корчова польсько-українського кордону перевіряли багажник машини депутата. Це є порушенням статусу недоторканості.

"Як могло статися, що спочатку до мене не було претензій, а за кілька хвилин машину зупинили для перевірки. Чи не означає це, що СБУ моніторить пересування депутатів?" - сказав він.

Раніше стало відомо, що Міхеіл Саакашвілі прилетів до Польщі із США. Він твердив, що до його закордонного паспорта громадянина України в цих країнах не було претензій.

Пан Саакашвілі також сказав, що має намір приїхати до України і захищатися у суді, аби указ президента про припинення громадянства скасували.

Адміністрація президента і Державна міграційна служба пояснювали, що українське громадянство Саакашвілі припинене, оскільки отримуючи його у 2015 році, він вказав недостовірні відомості про кримінальне переслідування.