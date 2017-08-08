Співачка Шинейд О'Коннор зворушила мережу словами про суїцид

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Ірландська співачка та авторка пісень Шинейд О'Коннор оприлюднила на своїй сторінці у Facebook емоційне відеозвернення, яке схвилювало її колег та шанувальників.

У 12-хвилинному відео вона каже, що живе на самоті в мотелі у Нью-Джерсі, має думки про самогубство, і що в її житті немає нікого, крім терапевта.

Жінка розповідає, що протягом останніх двох років її життя оберталося навколо думки, як би їй не померти і що "це - не життя". Але вона каже, що хоче жити заради своїх дітей.

"Психічне захворювання - це як наркотики, воно не зважає на те, хто ти є", - говорить співачка зі сльозами.

"У моєму житті немає абсолютно нікого, крім мого лікаря, мого психіатра - наймилішої людини у світі, який каже, що я його герой, - власне, це єдине, що тримає мене в живих", - додає вона.

Шинейд О'Коннор попросила свою сім'ю прийти до неї, і додає, що вона - лише одна з мільйонів людей, які борються з психічними захворюваннями.

Вона також настійливо закликає людей, які мають родичів з психічними захворюваннями, піклуватися про них.

2003 року співачці діагностували "біполярний розлад", але пізніше вона заявила, що їй поставили неправильний діагноз, і що насправді вона страждала від депресії та посттравматичного стресового розладу.

Найбільше вона відома виконанням пісні Nothing Compares 2 U, яку написав Прінс.