Хакери "злили" сценарій "Гри престолів" і вимагають викуп

Копирайт изображения HBO

Хакери, які викрали й поширили частину сценаріїв популярного серіалу "Гра престолів", а також інші дані компанії HBO, оприлюднили заяву з вимогою викупу.

Нещодавно вони опублікували сценарій п'ятого епізоду серіалу, який ще не показували по телебаченню.

Крім того, були оприлюднені документи та епізоди інших шоу HBO.

Хакери стверджують, що мають 1,5 терабайта даних. Втім, HBO заявила, що не вірить у злам своєї електронної пошти.

Як повідомляє сайт Wired, серед витоку документів - правова інформація, трудові угоди та інші дані компанії.

За інформацією агентства Associated Press, деякі документи містять особисту контактну інформацію акторів "Гри престолів".

Вимога про винагороду, що міститься у відео, адресована виконавчому директору HBO Річарду Плеплеру.

Втім, хакери не назвали розмір суми, яку хочуть отримати.

"Наша вимога - чітка і не підлягає обговоренню: ми хочемо XXXX доларів за зупинку витоку ваших даних", - йдеться у заяві.

"HBO витрачає 12 мільйонів доларів на дослідження ринку та 5 мільйонів доларів на рекламу ["Гри престолів"]. Тож, вважайте нас ще однією статтею витрат на вашу рекламу", - додають хакери.

Ця заява підписана іменем "Пан Сміт" (Mr Smith).

Строк на виконання вимоги, яка, однак, не містить дати, - три дні.

Телекомпанія заявила, що розслідує інцидент.