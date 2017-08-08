"Укрпошта" заявила про масштабну кібератаку на свій сайт

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Компанія "Укрпошта" повідомила, що її сайт уже другу добу перебуває під кібератакою, яка найбільше націлена на сервіс відстеження.

Компанія каже, що перша хвиля атаки почалася у понеділок зранку, але її фахівці змогли "нормалізувати ситуацію".

"Проте сьогодні хакери знову активізувалися. Через такі дії і сайт, і сервіси працюють з перебоями чи повільно", - кажуть в компанії.

Там також наголосили, що роблять "усе можливе", аби владнати ситуацію.

Наприкінці червня масштабна кібератака паралізувала мережі багатьох українських компаній та органів влади.