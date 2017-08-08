"Укрпошта" заявила про масштабну кібератаку на свій сайт
Компанія "Укрпошта" повідомила, що її сайт уже другу добу перебуває під кібератакою, яка найбільше націлена на сервіс відстеження.
Компанія каже, що перша хвиля атаки почалася у понеділок зранку, але її фахівці змогли "нормалізувати ситуацію".
"Проте сьогодні хакери знову активізувалися. Через такі дії і сайт, і сервіси працюють з перебоями чи повільно", - кажуть в компанії.
Там також наголосили, що роблять "усе можливе", аби владнати ситуацію.
Наприкінці червня масштабна кібератака паралізувала мережі багатьох українських компаній та органів влади.