Google звільнила автора скандальної записки про жінок і чоловіків

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Компанія Google звільнила автора службової записки про гендерні відмінності, яка викликала хвилю обурення.

У звіті йшлося, зокрема, про те, що в Google менше жінок, ніж чоловіків, через їхні "біологічні відмінності".

Текст цього звіту суперечить нормам поведінки, прийнятим у компанії, заявив гендиректор Google Сундар Пічаї у понеділок ввечері.

Він також повідомив, що працівника, ім'я якого не розголошують, звільнили.

Американські ЗМІ, втім, повідомили, що йдеться про інженера Джеймса Деймора.

Сам Деймор пізніше зв'язався з агентством Reuters і підтвердив звільнення із формулювання "за поширення гендерних стереотипів".

Він також заявив, що судитиметься з компанією.

"Ехо-камера"

У звіті про гендерну складову компанії, названому "Ідеологічна ехо-камера Google", була фраза про те, що "можливості чоловіків і жінок частково відрізняються через біологічні причини, і ці відмінності можуть пояснювати, чому в технологічному секторі і в керівництві жінки не представлені рівною мірою [із чоловіками]".

"Треба перестати сприймати відмінності між статями як сексизм", - сказано в документі, який викликав хвилю обурення.

Повний текст опублікував сайт Gizmodo.

Доповідь також розкритикувала віце-президент Google із різноманітності, цілісності та управління Даніель Браун.

Автор, однак, зазначив, що отримав "безліч особистих повідомлень від інших співробітників зі словами вдячності".

"Це образливо"

У листі, розісланому співробітникам Google у понеділок, пан Пічаї написав, що вони мають право висловлювати свої думки і що зміст доповіді можна обговорити, попри те, що більшість працівників не дотримуються такої точки зору.

Але, написав він далі, припустити, що частина наших колег має риси, які роблять їх менш придатними для роботи, образливо.

"Це суперечить нашим базовим цінностям і кодексу поведінки, які передбачають, що кожен має робити все можливе для створення атмосфери, вільної від домагань, залякування, упереджень і незаконної дискримінації", - написав Пічаї.