Гройсман обіцяє, що шлюб можна буде зареєструвати через інтернет

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До кінця цього року державне агентство з питань електронного урядування планує ‎запустити онлайн-сервіс із реєстрації шлюбів та дитини через інтернет. Про це повідомила ‎прес-служба прем'єра Володимира Гройсмана.‎

‎"Впровадження електронних послуг - один із пріоритетів уряду", - запевнив прем'єр.‎

Гройсман також нагадав, що наразі в Україні із весни цього року працює низка електронних ‎послуг із реєстрації підприємництва - як-от можливість зареєструвати ФОП.‎

Він додав, що провадженню електронних послуг сприяє поширення засобів електронної ‎ідентифікації серед українців, зокрема, цифровий електронний підпис - прем'єр порадив ‎‎"усім українцям, які ще не мають ЕЦП (електронний цифровий підпис. - Ред.), оформлювати його".‎

Влітку 2016 року в Україні запрацював пілотний проект "Шлюб за добу", який пропонує ‎парам одружитися упродовж 24 годин, тоді як за звичайною процедурою між поданням ‎заяви і реєстрацією шлюбу має пройти не менш, ніж місяць.‎

За словами міністра юстиції Павла Петренка, за майже рік функціонування сервісу ним ‎скористалися 8,5 тисяч пар.‎