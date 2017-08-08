Гройсман обіцяє, що шлюб можна буде зареєструвати через інтернет
До кінця цього року державне агентство з питань електронного урядування планує запустити онлайн-сервіс із реєстрації шлюбів та дитини через інтернет. Про це повідомила прес-служба прем'єра Володимира Гройсмана.
"Впровадження електронних послуг - один із пріоритетів уряду", - запевнив прем'єр.
Гройсман також нагадав, що наразі в Україні із весни цього року працює низка електронних послуг із реєстрації підприємництва - як-от можливість зареєструвати ФОП.
Він додав, що провадженню електронних послуг сприяє поширення засобів електронної ідентифікації серед українців, зокрема, цифровий електронний підпис - прем'єр порадив "усім українцям, які ще не мають ЕЦП (електронний цифровий підпис. - Ред.), оформлювати його".
Влітку 2016 року в Україні запрацював пілотний проект "Шлюб за добу", який пропонує парам одружитися упродовж 24 годин, тоді як за звичайною процедурою між поданням заяви і реєстрацією шлюбу має пройти не менш, ніж місяць.
За словами міністра юстиції Павла Петренка, за майже рік функціонування сервісу ним скористалися 8,5 тисяч пар.