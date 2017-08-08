НАБУ затримало 6 людей за підозрою у розтраті коштів проекту "Стіна"

Копирайт изображения UNIAN Image caption Проект "Стіна" був започаткований у 2014 році і мав на меті облаштування кордону з ‎Росією

Детективи Національного антикорупційного бюро разом із Спеціалізованою антикорупційною ‎прокуратурою затримали шістьох осіб у рамках справи про розтрату державних коштів, ‎виділених на проект "Стіна" на українсько-російському кордоні.‎

У НАБУ повідомляють, що затримані - посадовці Державної прикордонної служби і працівники ‎підприємств-підрядників, найнятих для технічного облаштування ділянки українсько-‎російського кордону, що прилягає до районів проведення АТО на сході України.‎

Їх підозрюють у розтраті і заволодінні майном через зловживання службовим становищем і ‎нецільовому використанні бюджетних коштів.‎

НАБУ і САП також проводять обшуки у Києві, Київській області, Чернігові і Харкові.‎

У бюро зазначають, що також наразі питання про затримання й інших осіб.‎

Там нагадали, що розслідування про розтрату державних коштів, виділених на проект "Стіна", ‎ведеться із березня 2016 року. За версією слідства, державі завдали збитків у розмірі понад 16 ‎млн грн.‎

У рамках розслідування детективи працювали із експертами, порівнюючи обсяги виконаних ‎робіт безпосередньо на кордоні із даними, що містяться в актах прийому-передачі виконаних ‎робіт.‎

Проект "Стіна" був започаткований у 2014 році і мав на меті облаштування кордону з ‎Росією. Реалізувати його планували за чотири роки, а його вартість оцінювалася у вісім ‎мільярдів гривень.‎

У Державній прикордонній службі звинувачення у нецільових розтратах коштів ‎заперечують.‎