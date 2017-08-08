НАБУ затримало 6 людей за підозрою у розтраті коштів проекту "Стіна"
Детективи Національного антикорупційного бюро разом із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою затримали шістьох осіб у рамках справи про розтрату державних коштів, виділених на проект "Стіна" на українсько-російському кордоні.
У НАБУ повідомляють, що затримані - посадовці Державної прикордонної служби і працівники підприємств-підрядників, найнятих для технічного облаштування ділянки українсько-російського кордону, що прилягає до районів проведення АТО на сході України.
Їх підозрюють у розтраті і заволодінні майном через зловживання службовим становищем і нецільовому використанні бюджетних коштів.
НАБУ і САП також проводять обшуки у Києві, Київській області, Чернігові і Харкові.
У бюро зазначають, що також наразі питання про затримання й інших осіб.
Там нагадали, що розслідування про розтрату державних коштів, виділених на проект "Стіна", ведеться із березня 2016 року. За версією слідства, державі завдали збитків у розмірі понад 16 млн грн.
У рамках розслідування детективи працювали із експертами, порівнюючи обсяги виконаних робіт безпосередньо на кордоні із даними, що містяться в актах прийому-передачі виконаних робіт.
Проект "Стіна" був започаткований у 2014 році і мав на меті облаштування кордону з Росією. Реалізувати його планували за чотири роки, а його вартість оцінювалася у вісім мільярдів гривень.
У Державній прикордонній службі звинувачення у нецільових розтратах коштів заперечують.