"Укрзалізниця" вибачилася через неякісний ремонт кондиціонерів у вагонах
"Укрзалізниця" заявила, що розриває контракт із компанією, відповідальною за ремонт пасажирських потягів - "Дніпровагонрембудом" - через неякісний ремонт кондиціонерів у вагонах.
"ПАТ "Укрзалізниця" перепрошує пасажирів за неналежні умови подорожі та обіцяє подбати про те, щоб подібні випадки не повторювалися", - заявили у держкомпанії і пообіцяли, що залізничники і надалі розслідуватимуть усі звернення пасажирів, "у тому числі щодо недотримання температурного режиму в поїздах".
Зокрема, до розірвання угоди із "Дніпровагонрембудом" призвела скарга віце-прем'єр-міністра Іванни Климпуш-Цинцадзе: посадовиця раніше написала у своєму Facebook, що під час подорожі із Херсона до Києва 6-7 серпня у її вагоні не працювала система кондиціонування повітря.
Після розслідування скарги в "Укрзалізниці" дійшли висновку, що у вагоні, в якому їхала віце-прем'єрка, не працював кондиціонер - це сталося через "незадовільну роботу" ремонтників із "Дніпровагонрембуду".
При чому ремонті роботи у цьому вагоні велися всього за кілька днів до того, як у ньому подорожувала пані Климпуш-Цинцадзе - 1-3 серпня 2017 року.
"На жаль, система кондиціювання вийшла з ладу вже під час першого рейсу: відбувся витік холодоагенту з системи кондиціювання повітря", - повідомили підсумки розслідування в "Укрзалізниці".
Крім того, за підсумками розслідування держперевізник також вирішив звільнити начальника, його заступника і головного інженера пасажирського вагонного депо Київ-Пасажирський.