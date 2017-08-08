"Укрзалізниця" вибачилася через неякісний ремонт кондиціонерів у вагонах

Копирайт изображения UNIAN Image caption "Укрзалізниця" обіцяє розслідувати усі скарги пасажирів на неналежні умови у вагонах поїздів

‎"Укрзалізниця" заявила, що розриває контракт із компанією, відповідальною за ремонт ‎пасажирських потягів - "Дніпровагонрембудом" - через неякісний ремонт кондиціонерів у ‎вагонах.‎

‎"ПАТ "Укрзалізниця" перепрошує пасажирів за неналежні умови подорожі та обіцяє подбати про те, щоб ‎подібні випадки не повторювалися", - заявили у держкомпанії і пообіцяли, що залізничники і надалі ‎розслідуватимуть усі звернення пасажирів, "у тому числі щодо недотримання температурного режиму в ‎поїздах".‎

Зокрема, до розірвання угоди із "Дніпровагонрембудом" призвела скарга віце-прем'єр-міністра Іванни ‎Климпуш-Цинцадзе: посадовиця раніше написала у своєму Facebook, що під час подорожі із Херсона до Києва 6-7 ‎серпня у її вагоні не працювала система кондиціонування повітря.‎

Після розслідування скарги в "Укрзалізниці" дійшли висновку, що у вагоні, в якому їхала віце-‎прем'єрка, не працював кондиціонер - це сталося через "незадовільну роботу" ремонтників із ‎‎"Дніпровагонрембуду".

При чому ремонті роботи у цьому вагоні велися всього за кілька днів до ‎того, як у ньому подорожувала пані Климпуш-Цинцадзе - 1-3 серпня 2017 року.‎

‎"На жаль, система кондиціювання вийшла з ладу вже під час першого рейсу: відбувся витік холодоагенту з ‎системи кондиціювання повітря", - повідомили підсумки розслідування в "Укрзалізниці".‎

Крім того, за підсумками розслідування держперевізник також вирішив звільнити начальника, його ‎заступника і головного інженера пасажирського вагонного депо Київ-Пасажирський.‎