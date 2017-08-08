Під Мар'їнкою через вибух озброєння загинули двоє військових, п'ять поранені
Двоє українських військових загинули та ще п'ятеро зазнали поранень внаслідок вибуху озброєння під Мар'їнкою Донецької області - про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Інцидент стався під час обстрілу, який сили АТО вели по позиціях бойовиків так званої "ДНР" - у прес-центрі зазначають, що це був вогонь у відповідь, який українські війська розпочали через обстріли, які по них вели сепаратисти.
"У ході цього протистояння одне з наших озброєнь вийшло з ладу та розірвалось. Внаслідок цього трагічного інциденту двоє українських військових загинули, п'ять - дістали поранення", - йдеться у повідомленні штабу АТО.
У штабі додають, що загалом день у зоні АТО минув неспокійно - обстріли українських позицій також тривали на Луганському і на Приморському напрямках, в тому числі із мінометів.
Водночас у так званій "ДНР" заявляють про мінометний обстріл селища Комінтернове Донецької області, який нібито вели українські війська, і звинувачують сили АТО у порушенні режиму припинення вогню.