Макрон відмовився від ідеї створити посаду для першої леді

Копирайт изображения Reuters Image caption Критики звинувачують Макрона у лицемірстві, адже він сам обіцяв покінчити із "кумівством" у французькій політиці

Французький президент Еммануель Макрон відмовився від планів створити офіційну державну ‎посаду першої леді для своєї дружини Бріджитт, пишуть французькі ЗМІ.‎

Упродовж передвиборчої кампанії пан Макрон заявляв, що хоче "реального статусу" ‎для своєї дружити у французькій політиці.‎

Проте онлайн-петиція проти таких планів зібрала майже 290 тисяч підписів.‎

Як повідомляють французькі ЗМІ, у офісі французького президента заявили, що позицію, яку при чоловікові займає Бріджитт Макрон, ‎роз'яснять у найближчі кілька днів, але конституційних змін ніхто не вноситиме.‎‎

Копирайт изображения EPA Image caption Бріджитт Макрон справила великий вплив на свого чоловіка Еммануеля

Наразі, хоч французька конституція і не передбачає офіційного статусу для перших леді, ‎дружини президентів Франції отримують офіс у Єлисейському палаці, одного чи двох асистентів ‎і особистих охоронців.‎

Сам пан Макрон у передвиборчій кампанії обіцяв заборонити політикам наймати власних ‎родичів - на тлі скандалу довкола виплат дружині іншого кандидата у французькі президенти ‎Франсуа Фійона.‎

Відтак багато критиків, зокрема політик Тьєррі Маріані, близький соратник Франсуа Фійона, ‎вказували на невідповідність обіцянок Макрона і намірів узаконити статус першої леді.‎

Багато хто припускав, що Еммануель Макрон використовуватиме статус дружини для ‎покращення свого рейтингу - після того, як деякі нещодавні опитування показали різке падіння ‎підтримки новообраного президента.‎

Інші ж казали, що пан Макрон намагається копіювати американську модель, хоч у США посада ‎першої леді також є неофіційною.