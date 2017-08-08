Макрон відмовився від ідеї створити посаду для першої леді
Французький президент Еммануель Макрон відмовився від планів створити офіційну державну посаду першої леді для своєї дружини Бріджитт, пишуть французькі ЗМІ.
Упродовж передвиборчої кампанії пан Макрон заявляв, що хоче "реального статусу" для своєї дружити у французькій політиці.
Проте онлайн-петиція проти таких планів зібрала майже 290 тисяч підписів.
Як повідомляють французькі ЗМІ, у офісі французького президента заявили, що позицію, яку при чоловікові займає Бріджитт Макрон, роз'яснять у найближчі кілька днів, але конституційних змін ніхто не вноситиме.
Наразі, хоч французька конституція і не передбачає офіційного статусу для перших леді, дружини президентів Франції отримують офіс у Єлисейському палаці, одного чи двох асистентів і особистих охоронців.
Сам пан Макрон у передвиборчій кампанії обіцяв заборонити політикам наймати власних родичів - на тлі скандалу довкола виплат дружині іншого кандидата у французькі президенти Франсуа Фійона.
Відтак багато критиків, зокрема політик Тьєррі Маріані, близький соратник Франсуа Фійона, вказували на невідповідність обіцянок Макрона і намірів узаконити статус першої леді.
Багато хто припускав, що Еммануель Макрон використовуватиме статус дружини для покращення свого рейтингу - після того, як деякі нещодавні опитування показали різке падіння підтримки новообраного президента.
Інші ж казали, що пан Макрон намагається копіювати американську модель, хоч у США посада першої леді також є неофіційною.