У Китаї стався потужний землетрус, є загиблі
Потужний землетрус забрав життя щонайменше п'ятьох людей і завдав поранень ще понад 60 у південно-західній провінції Китаю Сичуань.
За даними Геологічної служби США, землетрус потужністю у 6,5 бали ударив по густонаселеній північній частині провінції.
Епіцентр землетрусу був за 300 км від столиці провінції Ченду на глибині 10 км.
На фотографіях із міста Цзючжайґоу, що також зазнало удару стихії, видно зруйновані будівлі, включно із готелем.
Власниця одного із ресторанів у містечку Тенґ Сешенґ заявила у коментарі AFP, що цей землетрус за її відчуттями був сильнішим, ніж землетрус 2008 року, який забрав життя тисяч людей.
"Люди навіть ніщо із собою не брали - ні грошей, ні одягу - ми просто вибігали на вулицю", - розповіла вона.
Деякі місцеві ЗМІ припускають, що кількість жертв землетрусу може зрости. Епіцентр знаходився неподалік від району, популярного серед туристів.
За словами Гведоліни Пенґ із Товариства Червоного Хреста Китаю, оцінка жертв і руйнувань внаслідок землетрусу може зайняти певний час.
"Лінії комунікацій і електрики порушені, і люди, безсумнівно, шоковані і налякані", - розповіла вона.
Національна комісія із боротьби із катастрофами Китаю, яку цитує AFP, повідомила, що жертвами землетрусу могли стати не менше 100 людей, а зруйнованими можуть бути 130 тисяч будівель.
Деякі китайські ЗМІ повідомляють, що серед загиблих і поранених - багато туристів.
Сичуань уже не вперше стає епіцентром землетрусів: внаслідок одного із них у 2008 році тут загинули майже 70 тисяч людей.