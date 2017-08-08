У Китаї стався потужний землетрус, є загиблі

Копирайт изображения AFP Image caption Силу землетрусу відчули навіть у Сіані - за декількасот кілометрів від епіцентру

Потужний землетрус забрав життя щонайменше п'ятьох людей і завдав поранень ще понад 60 у ‎південно-західній провінції Китаю Сичуань.‎

За даними Геологічної служби США, землетрус потужністю у 6,5 бали ударив по густонаселеній ‎північній частині провінції.

‎Епіцентр землетрусу був за 300 км від столиці провінції Ченду на глибині 10 км.‎‎

На фотографіях із міста Цзючжайґоу, що також зазнало удару стихії, видно зруйновані будівлі, ‎включно із готелем. ‎

Власниця одного із ресторанів у містечку Тенґ Сешенґ заявила у коментарі AFP, що цей ‎землетрус за її відчуттями був сильнішим, ніж землетрус 2008 року, який забрав життя тисяч ‎людей.‎

‎"Люди навіть ніщо із собою не брали - ні грошей, ні одягу - ми просто вибігали на вулицю", - ‎розповіла вона.‎

Деякі місцеві ЗМІ припускають, що кількість жертв землетрусу може зрости. Епіцентр ‎знаходився неподалік від району, популярного серед туристів.‎

За словами Гведоліни Пенґ із Товариства Червоного Хреста Китаю, оцінка жертв і руйнувань ‎внаслідок землетрусу може зайняти певний час.‎

‎"Лінії комунікацій і електрики порушені, і люди, безсумнівно, шоковані і налякані", - розповіла ‎вона.‎

Національна комісія із боротьби із катастрофами Китаю, яку цитує AFP, повідомила, що ‎жертвами землетрусу могли стати не менше 100 людей, а зруйнованими можуть бути 130 тисяч ‎будівель.‎

Деякі китайські ЗМІ повідомляють, що серед загиблих і поранених - багато туристів.‎

Сичуань уже не вперше стає епіцентром землетрусів: внаслідок одного із них у 2008 році тут ‎загинули майже 70 тисяч людей.