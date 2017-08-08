Трамп пригрозив КНДР небаченими "вогнем і люттю"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Обидва лідери обмінялися погрозливими заявами упродовж останніх тижнів

Президент США Дональд Трамп заявив, що Північна Корея "зустрінеться із вогнем і люттю", ‎якщо погрожуватиме Сполученим Штатам.‎

Як повідомляють американські ЗМІ, пан Трамп заявив: "Північній Кореї краще не погрожувати ‎США. [Інакше] вони зустрінуться із таким вогнем і люттю, яких світ іще не бачив".‎

Заяви президента з'явилися невдові після публікації звіту Washington Post, у якому видання ‎цитує американських розвідників, які кажуть, що у Пхеньяна є ядерні боєголовки, достатньо малі, ‎щоб уміститися у міжконтинентальні балістичні ракети.‎

Раніше КНДР заявляла, що виготовила і протестувала міжконтинентальні балістичні ракети, ‎здатні досягти території США. Якщо заяви американських розвідників виявляться правдою, це ‎означатиме, що Пхеньян зумів виготовити ядерну зброю, здатну завдати удару по США, значно ‎швидше, ніж того очікували міжнародні експерти.‎

Минулого тижня Рада Безпеки ООН одноголосно погодила посилення санкцій проти КНДР - ‎зокрема, Пхеньяну заборонили експортувати товари і обмежили інвестиції. Це розлютило ‎Північну Корею - там пообіцяли "відплатити США".‎

Напруга між США і КНДР посилилася після одразу двох за місяць випробувань Пхеньяном ‎міжконтинентальної балістичної ракети у липні.

‎Чи матимуть слова наслідки? ‎

Аналітика кореспондента ВВС News у Вашингтоні Ентоні Зерчера

Дональд Трамп заявив, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин "був дуже загрозливий, понад ‎норму". Тож він відповів мовою, яка також виходить за рамки нормальних заяв американського ‎президента.‎

Можливо, пан Трамп вірить, що не слід залишати жодні гіперболізовані погрози без відповіді чи ‎що апокаліптичні застереження - єдині, які розуміє лідер Північної Кореї. Можливо, він - умисне ‎чи ні - наслідує ніксонівський "божевільний" стиль зовнішньої політики, де противники легко ‎поступаються, тільки щоб уникнути гніву непередбачуваного американського ‎головнокомандувача.‎

Коли лідер найбільшої світової супердержави, єдиної країни, яка коли-небудь застосовувала ‎ядерну зброю проти ворогів, говорить про безпрецедентні "вогонь і лють", як би там не було, ці ‎слова матимуть наслідки.‎

Упродовж своєї передвиборчої кампанії пан Трамп критикував свого попередника Барака ‎Обаму за те, що він не перетнув "червону лінію", яку окреслив довкола застосування у ‎Сирії хімічної зброї. Тепер президент Трамп намалював власну вогненно-яскраву лінію із ‎Північною Кореєю - таку, що може приректи США до ризикованих дій, якщо слова президента ‎залишаться без уваги.