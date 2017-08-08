Трамп пригрозив КНДР небаченими "вогнем і люттю"
Президент США Дональд Трамп заявив, що Північна Корея "зустрінеться із вогнем і люттю", якщо погрожуватиме Сполученим Штатам.
Як повідомляють американські ЗМІ, пан Трамп заявив: "Північній Кореї краще не погрожувати США. [Інакше] вони зустрінуться із таким вогнем і люттю, яких світ іще не бачив".
Заяви президента з'явилися невдові після публікації звіту Washington Post, у якому видання цитує американських розвідників, які кажуть, що у Пхеньяна є ядерні боєголовки, достатньо малі, щоб уміститися у міжконтинентальні балістичні ракети.
Раніше КНДР заявляла, що виготовила і протестувала міжконтинентальні балістичні ракети, здатні досягти території США. Якщо заяви американських розвідників виявляться правдою, це означатиме, що Пхеньян зумів виготовити ядерну зброю, здатну завдати удару по США, значно швидше, ніж того очікували міжнародні експерти.
Минулого тижня Рада Безпеки ООН одноголосно погодила посилення санкцій проти КНДР - зокрема, Пхеньяну заборонили експортувати товари і обмежили інвестиції. Це розлютило Північну Корею - там пообіцяли "відплатити США".
Напруга між США і КНДР посилилася після одразу двох за місяць випробувань Пхеньяном міжконтинентальної балістичної ракети у липні.
Чи матимуть слова наслідки?
Аналітика кореспондента ВВС News у Вашингтоні Ентоні Зерчера
Дональд Трамп заявив, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин "був дуже загрозливий, понад норму". Тож він відповів мовою, яка також виходить за рамки нормальних заяв американського президента.
Можливо, пан Трамп вірить, що не слід залишати жодні гіперболізовані погрози без відповіді чи що апокаліптичні застереження - єдині, які розуміє лідер Північної Кореї. Можливо, він - умисне чи ні - наслідує ніксонівський "божевільний" стиль зовнішньої політики, де противники легко поступаються, тільки щоб уникнути гніву непередбачуваного американського головнокомандувача.
Коли лідер найбільшої світової супердержави, єдиної країни, яка коли-небудь застосовувала ядерну зброю проти ворогів, говорить про безпрецедентні "вогонь і лють", як би там не було, ці слова матимуть наслідки.
Упродовж своєї передвиборчої кампанії пан Трамп критикував свого попередника Барака Обаму за те, що він не перетнув "червону лінію", яку окреслив довкола застосування у Сирії хімічної зброї. Тепер президент Трамп намалював власну вогненно-яскраву лінію із Північною Кореєю - таку, що може приректи США до ризикованих дій, якщо слова президента залишаться без уваги.