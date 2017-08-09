КНДР погрожує США ракетним ударом по базі на Гуамі

Копирайт изображения Reuters Image caption На острові Гуам розміщена авіабаза Андерсен

Північна Корея розглядає можливість ракетного удару по військових об'єктах США на острові Гуам у західній частині Тихого океану. Так КНДР відповіла президенту Дональду Трампу, який пригрозив північнокорейцям небаченими "вогнем і люттю", якщо дії Пхеньяна будуть загрожувати Америці.

Військові КНДР "ретельно вивчають" план нападу із застосуванням ракет середньої дальності "Хвасон-12", йдеться у заяві північнокорейських військових, опублікованій Центральним телеграфним агентством Кореї (ЦТАК).

Як зазначено в заяві з посиланням на представника корейської армії, "план буде приведений в дію, щойно лідер Кім Чен Ин ухвалить рішення".

На острові Гуам в Тихому океані розташовані американська авіабаза Андерсен і військово-морська база Апра-Харбор.

За кілька годин до цієї заяви президент США Дональд Трамп заявив, що Північна Корея "зустрінеться із вогнем і люттю", ‎якщо погрожуватиме Сполученим Штатам.‎

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лідери США й КНДР останніми тижнями обмінювалися різкими заявами

Погроза Трампа пролунала на фоні повідомлень про те, що КНДР виготовила ядерну боєголовку, яку можна встановити на ракети, які має Північна Корея.

Про нову потенційну загрозу з боку КНДР написала Washington Post.

Якщо це справді так, то це означає, що Пхеньян зумів виготовити ядерну зброю, здатну завдати удару по США, значно ‎швидше, ніж того очікували міжнародні експерти.‎

Найсуворіші санкції

Радбез ООН кілька днів тому одноголосно посилив санкції проти КНДР.

Резолюція ООН, яка є відповіддю на запуски міжконтинентальних балістичних ракет, була ухвалена за ініціативою Вашингтона.

Санкції проти КНДР - найсуворіші штрафні заходи відносно будь-якої країни в сучасній історії, прокоментувала постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі.

Резолюція передбачає заборону на імпорт з КНДР залізної руди, свинцю, вугілля і морепродуктів, замороження рахунків Банку зовнішньої торгівлі КНДР, а також заборону для північнокорейських морських суден входити в порти.

За підрахунками американської сторони, виконання штрафних заходів скоротить щорічні валютні доходи Пхеньяна, які зараз складають близько 3 млрд доларів, втричі.

Країни-члени ООН будуть зобов'язані не підвищувати кількість працівників з Північної Кореї на своїй території, не створювати нові спільні підприємства з КНДР і не розширювати існуючі. Резолюція також передбачає санкції проти осіб, пов'язаних з північнокорейською ядерною програмою.

КНДР провела два запуски балістичних ракет в липні, заявивши, що США перебувають у межах досяжності її ракет.

Експерти проте кажуть, що більшість північнокорейських ракет мають вкрай низьку точність і не можуть влучити у ціль.

США і сусіди Північної Кореї засудили випробування ракет, а гнівна риторика між США і КНДР посилилася.

Дональд Трамп у вівторок заявив: "Північна Корея повинна припинити погрожувати США. Інакше вони стикнуться з такими вогнем і люттю, яких світ ще не бачив".