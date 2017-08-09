У вівторок бойовики 19 разів обстріляли українські позиції, повідомив штаб АТО

Копирайт изображения AFP Image caption Бойовики на Донбасі не припиняють обстрілів, повідомили в штабі АТО

У прес-центрі АТО заявили про ескалацію протистояння в зоні конфлікту.

За добу загинули троє військових, ще 8 отримали поранення і один - бойову травму.

За словами штабу, після 18 години активізувалися обстріли з використанням забороненого озброєння.

Найбільше стріляли на Приморському напрямку. Один військовий загинув поблизу Водяного, де стріляли з гранатометів і стрілецької зброї.

Напередодні прес-центр також повідомляв, що двоє військових загинули та п'ятеро були поранені через вибух ‎озброєння під Мар'їнкою.‎‎

‎"В ході протистояння одне з наших озброєнь вийшло з ладу і розірвалося", - ‎повідомляли в штабі АТО.‎

Загалом на Донбасі зафіксували за вівторок 28 обстрілів.

На донецькому напрямку найбільше напружена ситуація - на околицях Авдіївки та на шахті Бутівка, кажуть силовики.