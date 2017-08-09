У вівторок бойовики 19 разів обстріляли українські позиції, повідомив штаб АТО
У прес-центрі АТО заявили про ескалацію протистояння в зоні конфлікту.
За добу загинули троє військових, ще 8 отримали поранення і один - бойову травму.
За словами штабу, після 18 години активізувалися обстріли з використанням забороненого озброєння.
Найбільше стріляли на Приморському напрямку. Один військовий загинув поблизу Водяного, де стріляли з гранатометів і стрілецької зброї.
Напередодні прес-центр також повідомляв, що двоє військових загинули та п'ятеро були поранені через вибух озброєння під Мар'їнкою.
"В ході протистояння одне з наших озброєнь вийшло з ладу і розірвалося", - повідомляли в штабі АТО.
Загалом на Донбасі зафіксували за вівторок 28 обстрілів.
На донецькому напрямку найбільше напружена ситуація - на околицях Авдіївки та на шахті Бутівка, кажуть силовики.