Незмитий туалет допоміг упіймати підозрюваного

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У Каліфорнії затримали підозрюваного у крадіжці завдяки доказам, які він залишив, не змивши за собою туалет.

Слідчі кажуть, що зразки ДНК, зібрані з унітазу в пограбованому будинку, відповідали зразкам із бази даних ФБР.

Тож 28 липня, майже через рік після злочину в передмісті Лос-Анджелеса, вони провели арешт.

Суд призначив 42-річному підозрюваного 70 тисяч доларів застави, і наразі він перебуває за ґратами.

Поліція каже, що збирає будь-які докази, які залишаються на місці злочину.

Детектив Тім Ломан розповів, що підозрюваний "зробив свою справу і не змив за собою".

"Більшість людей не думає чи не знає, що ДНК можна отримати і з інших речей, крім волосся та слини", - розповів він BBC News.

"Ми шукаємо будь-які докази, які можуть залишитися на місці. Цигарка, бляшанка тощо - ми все це проаналізуємо".