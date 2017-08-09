Незмитий туалет допоміг упіймати підозрюваного
У Каліфорнії затримали підозрюваного у крадіжці завдяки доказам, які він залишив, не змивши за собою туалет.
Слідчі кажуть, що зразки ДНК, зібрані з унітазу в пограбованому будинку, відповідали зразкам із бази даних ФБР.
Тож 28 липня, майже через рік після злочину в передмісті Лос-Анджелеса, вони провели арешт.
Суд призначив 42-річному підозрюваного 70 тисяч доларів застави, і наразі він перебуває за ґратами.
Поліція каже, що збирає будь-які докази, які залишаються на місці злочину.
Детектив Тім Ломан розповів, що підозрюваний "зробив свою справу і не змив за собою".
"Більшість людей не думає чи не знає, що ДНК можна отримати і з інших речей, крім волосся та слини", - розповів він BBC News.
"Ми шукаємо будь-які докази, які можуть залишитися на місці. Цигарка, бляшанка тощо - ми все це проаналізуємо".