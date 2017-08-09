Під Парижем авто наїхало на солдатів: є поранені
- 9 серпня 2017
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У паризькому передмісті Леваллуа-Перре автомобіль наїхав на патруль.
Поліція повідомила про шістьох поранених солдатів, двоє з них - важко.
За даними Reuters, інцидент стався близько 8 ранку за місцевим часом (10:00 за Києвом).
Авто зникло з місця події. Паризька поліція повідомила в Twitter, що його шукають - на місці проходить спецоперація.