Під Парижем авто наїхало на солдатів: є поранені

У паризькому передмісті Леваллуа-Перре автомобіль наїхав на патруль.

Поліція повідомила про шістьох поранених солдатів, двоє з них - важко.

За даними Reuters, інцидент стався близько 8 ранку за місцевим часом (10:00 за Києвом).

Авто зникло з місця події. Паризька поліція повідомила в Twitter, що його шукають - на місці проходить спецоперація.