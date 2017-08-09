Бальчун подав заяву на звільнення - Гройсман

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Очільник "Укрзалізниці" Войцех Бальчун подав заяву на звільнення, повідомив на засіданні уряду прем'єр Володимир Гройсман.

"Причина подання заяви - особисті обставини пана Бальчуна", - сказав він.

Уряд планує розглянути документ у середу.

Якщо заяву задовольнять, виконувати обов'язки голови буде перший заступник міністра інфраструктури Євген Кравцов, сказав пан Гройсман.

Нового голову "Укрзалізниці" відберуть на конкурсі, додав він.

Останнім часом пана Бальчуна гостро критикував міністр інфраструктури Володимир Омелян. Зокрема він звинувачував його у провалі реформи залізниці.

Натомість польський менеджер вказував на свої здобутки. За його словами, за часів його керівництва компанія поліпшила економічні показники і запустила нові пасажирські сполучення.