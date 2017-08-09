"Страна.ua" заявила про новий обшук в офісі і у журналістів

Копирайт изображения strana.ua Image caption У виданні кажуть, що обшук ведеться і за місцем проживання двох його журналістів

В офісі інтернет-видання "Страна.ua", а також за місцем проживання двох його журналістів ведеться обшук, повідом саме видання на своєму сайті.

"В офісі "Страны" щойно почався обшук. Крім того, співробітники СБУ увірвалися до квартири двох журналістів видання. Дозвіл на обшук видав Печерський райсуд Києва", - йдеться у повідомленні.

В ухвалі суду йдеться, що обшук ведеться у справі про "розголошення державної таємниці". У виданні назвали цю справу сфабрикованою.

"Це вже другий обшук в редакції "Страны" за літо - перший відбувся 22 червня", - додали у виданні.

Раніше СБУ заявила, що на флешці, вилученій у головного редактора "Страна.ua" Ігоря Гужви, виявила секретну інформацію Міністерства оборони.

Сам пан Гужва заявив, що у такий спосіб проти нього "намагаються сфабрикувати чергову справу".

У червні Ігоря Гужву затримали за звинуваченням у вимагання й отриманні хабара за нерозміщення компрометуючих матеріалів на політика.

Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави, яку згодом внесли, і пан Гужва вийшов із СІЗО.