У Фінляндії шукають "зниклих українців"

Копирайт изображения EPA Image caption ЗМІ повідомляють, що українці приїхали до Фінляндії на сезонні роботи

Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про зникнення групи українців, яка приїхала на сезонну роботу до Фінляндії.

"Консул України в Фінляндії перевіряє поширену в ЗМІ інформацію про місце перебування групи українських громадян, які перебувають на сезонних роботах в цій країні", - цитує агенція "Українські Новини" представника департаменту консульської служби МЗС Василя Кирилича.

Раніше фінські ЗМІ повідомили, група сезонних робітників з 37 українців і 3 естонців зникла в районі містечка Тууповаара в Фінляндії.

Працівники, буцімто, приїхали для збору ягід.

Водночас посол України у Фінляндії Андрій Олефіров припустив, що працівники не зникли, а просто знайшли іншу роботу.

"Не "зникли". З досвіду: знайшли іншу роботу. На контакті з поліцією", - написав він у Twitter.