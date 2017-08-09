У Фінляндії шукають "зниклих українців"
Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про зникнення групи українців, яка приїхала на сезонну роботу до Фінляндії.
"Консул України в Фінляндії перевіряє поширену в ЗМІ інформацію про місце перебування групи українських громадян, які перебувають на сезонних роботах в цій країні", - цитує агенція "Українські Новини" представника департаменту консульської служби МЗС Василя Кирилича.
Раніше фінські ЗМІ повідомили, група сезонних робітників з 37 українців і 3 естонців зникла в районі містечка Тууповаара в Фінляндії.
Працівники, буцімто, приїхали для збору ягід.
Водночас посол України у Фінляндії Андрій Олефіров припустив, що працівники не зникли, а просто знайшли іншу роботу.
"Не "зникли". З досвіду: знайшли іншу роботу. На контакті з поліцією", - написав він у Twitter.