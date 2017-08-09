На Івано-Франківщині потяг зіткнувся з авто: четверо загиблих

Копирайт изображения ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області

Четверо людей загинули, у тому числі двоє дітей, в результаті зіткнення легкового автомобіля і пасажирського поїзда на переїзді в Івано-Франківській області. Про це повідомило управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області.

Аварія сталася на нерегульованому переїзді у середу вранці в селищі Більшівці Галицького району.

Пасажирський поїзд Київ-Ворохта зіткнувся з легковим автомобілем ВАЗ, йдеться у повідомленні.

"Страшна трагедія забрала життя подружжя та їхніх сина та дочку", - повідомили в поліції області.

За фактом аварії почали розслідування за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.