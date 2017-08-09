Кабмін підвищив мінімальні ціни на горілку

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Уряд України підвищив мінімальні роздрібні ціни на горілку на 14%, тобто майже на 10 грн за 0,5 літра.

Таку постанову Кабінет Міністрів ухвалив на засідані в середу.

Таким чином, мінімальна ціна на півлітрову пляшку горілки зросте до 79,6 грн.

Крім того, мінімальні ціни на вина будуть підвищені на 12% - до 37 грн за пляшку в 0,7 літра, на кріплені вина і вермути - на 7% до 45 грн, а на шампанське - на 13,3 %, до 79,19 грн.

Постанова набуде чинності з дати її публікації.