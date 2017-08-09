Кабмін запускає процедуру продажу ліцензій 4G

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Кабінет Міністрів України на засіданні в середу ухвалив рішення про початок процедури продажу ліцензій зв'язку 4G, повідомила прес-служба уряду.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв, що конкурс на продаж ліцензій "відбуватиметься максимально прозоро".

"Ми розраховуємо, що публічний продаж дасть можливість залучити кошти в бюджет, але найголовніше - буде створена сучасна інфраструктура, яка буде розвивати національну економіку", - цитує Володимира Гройсмана прес-служба Кабміну.

Указ про впровадження технології 4G в Україні президент Петро Порошенко підписав ще в липні 2015 року.

Згідно з указом, технологію 4G мають запровадити 2017 року.