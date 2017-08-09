Третина чоловіків "винуватять у психічних проблемах роботу"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жінки вважають домашні справи такими ж стресовими, як і роботу

Чоловіки частіше за жінок мають психічні проблеми через роботу і рідше звертаються по допомогу. Про це кажуть фахівці благодійної організації Mind.

Вони опитали 15 тисяч працівників і виявили, що 1 763 з них мали проблеми з психічним здоров'ям.

Третина чоловіків пов'язали свій стан зі своєю роботою. 14% сказали, що причина їхніх психічних проблем не пов'язана з роботою.

Водночас опитані жінки вважають, що їхня робота і не пов'язане з нею життя - однаково стресові.

Фахівці радять і чоловікам, і жінкам, і працівникам, і керівникам знайти спосіб відкрито говорити про свої проблеми.

Організація Mind опитала співробітників 30-ти компаній, в тому числі таких великих фірм, як Deloitte, HMRC, Jaguar Land Rover та PepsiCo.

Вона також виявила:

Чоловіки менш схильні за жінок звертатися по допомогу або брати вихідний: лише 29% брали відгули через психічні проблеми, порівняно з 43% жінок.

Лише третина чоловіків відчувають, що культура їхньої організації дозволяє відкрито говорити про проблеми психічного здоров'я.

Чоловіки більш схильні намагатися вирішити проблем самостійно

Або долати іх за допомогою таких засобів, як телевізор, фізичні вправи чи алкоголь.

Ендрю Ормерод розповів програмі BBC's Today programme, як його проблеми загострилися через роботу.

"Я вирішив піддавати себе більшому стресу. Я брав на себе дедалі більше проектів, працював допізна, працював на вихідних".

Image caption Ендрю Ормерод каже, що навчився працювати у більш здоровим спосіб

"Зрештою, я зламався і мав провести поза роботою багато часу", - розповідає чоловік.

Ендрю Ормерод каже, що його роботодавець готовий був його підтримати, але він не знав, що може на це розраховувати.

Тепер він працює на неповну ставку і каже, що це йде йому на користь.

"Я люблю працювати, мені подобається робити свою роботу добре. Але я мав навчитися, як працювати у здоровий спосіб", - додає пан Ормерод.