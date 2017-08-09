Росія тимчасово перекрила рух через Керченську протоку

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9 серпня влада Росії заборонила рух усіх кораблів та суден через Керченську протоку у зв'язку з будівництвом мосту.

Про це вказано в указі капітана морського порту Керч на виконання наказу міністерства транспорту РФ.

Заборона руху наразі стосується проміжку часу з 6 години ранку до 18.00 дев'ятого серпня.

Проте, згідно з наказом міністерства транспорту Росії, перекриття також відбуватимуться у таких часових проміжках: 14-21 серпня, 28-31 серпня та 1-4 вересня.

Заборона не стосується російських військових кораблів, суден органів безпеки РФ та учасників будівництва мосту.

Перекриття руху аргументували "безпекою мореплавства під час проведення морських операцій з будівництва транспортного переходу через Керченську протоку".

У міністерстві інфраструктури України заявили, що підраховують збитки Маріупольського та Бердянського портів на Азовському морі.

"Міністерство юстиції у межах судових позовів проти Росії вказує на проблему перекриття Керченського каналу та запровадження обмежень судового ходу. Зараз готується позов до суду та рахуються збитки Маріупольського та Бердянського торгових портів", - заявив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Будівництво мосту

Через Маріупольський морський порт наразі проводять свою зовнішньоекономічну діяльність багато промислових підприємств Донбасу.

Проект наказу міністерства транспорту РФ щодо перекриття судноплавного каналу через будівництво мосту з'явився ще у червні.

Тоді Україна повідомила про можливе порушення Міжнародну морську організацію, оскільки дії Росії можуть зашкодити безпеці судноплавства та національній безпеці України.

Україна та більшість країн світу не визнає анексію Криму Росією. До 2014 року Україна контролювала судноплавну частину Керченської протоки.

Після анексії навесні 2014 року Росія розпочала будівництво мосту через Керченську протоку, що Україна також вважає незаконною дією.

Під час останньої прямої лінії з росіянами президент Росії Володимир Путін пообіцяв завершити будівництво мосту до 2019 року.