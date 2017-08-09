Суд у Криму оголосить вирок Ахтему Чийгозу 11 вересня - адвокат

Копирайт изображения UNIAN Image caption Голова Меджлісу Рефат Чубаров (ліворуч) і Ахтем Чийгоз (праворуч)

Суд в анексованому Криму планує оголосити "вирок" у справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза 11 вересня. Про це повідомив адвокат Чийгоза Микола Полозов у Facebook.

"Сьогодні в суді по справі Ахтема Чийгоза завершилися дебати сторін, у яких виступили захисники Ахтема Чийгоза і він сам. Після цього він виступив з останнім словом. Оголошення вироку відбудеться 11 вересня", - написав він.

Заступнику голови Меджлісу інкримінують участь у "масових заворушеннях" ‎біля будівлі Верховної ради Криму в Сімферополі у лютому 2014.

Адвокат також оприлюднив останнє слово Ахтема Чийгоза у суді на своїй сторінці у Facebook.‎

"Що б я не робив, як би мені зараз не було важко, і не знаючи, чи вийду я взагалі живим, ще більше я боюся того, що мої дії, думки і висловлювання можуть зганьбити мене, як людину, як кримського татарина, і моєму народові буде соромно за довіру та обрання мене в Меджліс кримськотатарського народу", - цитує адвокат пана Чийгоза.

Також заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу вважає, що "знаючи всі справжні наміри замовників цього процесу, ні про яку об'єктивність і самостійність суду говорити не варто".