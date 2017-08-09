Проект "Стіна": прокуратура назвала затриманих посадовців

Копирайт изображения UNIAN Image caption Проект "Стіна" був започаткований у 2014 році і мав на меті облаштування кордону з ‎Росією

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив імена високопосадовців, затриманих у рамках справи про розтрату державних коштів, ‎виділених на проект "Стіна" на українсько-російському кордоні.

Цих посадовців підозрюють у розкраданні понад 16 млн грн, сказав пан Холодницький під час брифінгу.

За його словами, був затриманий зокрема "Олександр Атаманюк, начальник управління будівництва департаменту ресурсного забезпечення адміністрації Держприкордонслужби, Володимир Целко, колишній начальник першого окремого відділу капітального будівництва Держприкордонслужби, В'ячеслав Майданович, офіцер виробничо-технічного відділення, який здійснював технічний нагляд".

Затримали також директорів деяких фірм, які проводили роботи, та одного з посередників, який "був координатором між суб'єктами господарювання" і службовцями держприкордонслужби.

Загалом було затримано сімох людей, зазначив голова САП.

За словами пана Холодницького, у середу мають оголосити підозри всім затриманим.

Антикорупційна прокуратура наполягатиме на запобіжному заході у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави, додав він.

Як зазначили напередодні в НАБУ, розслідування про розтрату державних коштів, виділених на проект "Стіна", ‎ведеться з березня 2016 року. ‎

Проект "Стіна" був започаткований у 2014 році і мав на меті облаштування кордону з ‎Росією. Реалізувати його планували за чотири роки, а його вартість оцінювалася у вісім ‎мільярдів гривень.‎

У Державній прикордонній службі звинувачення у нецільових розтратах коштів ‎заперечують.‎