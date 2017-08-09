У ДСНС розповіли, яким областям загрожують пожежі

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За даними Українського гідрометцентру, до кінця тижня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Луганській, Донецькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях спостерігатиметься надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Про це повідомила ДСНС України у Facebook.

"ДСНС закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах", - підкреслили рятувальники.

У найближчу добу в Україні прогнозують суху і спекотну погоду, без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

10 серпня у більшості областей України очікують вдень 25-30 °, у південній частині та на Закарпатті вночі 17-22 °, вдень 31-34 °.

У Києві без опадів, температура вночі 13-15 °, вдень 27-29 °.