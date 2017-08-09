Підозрюваного в нападі на військових під Парижем арештували

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Французькі поліцейські поранили і арештували підозрюваного в нападі на військових у передмісті Парижа Леваллуа-Перре.

Поліція переслідувала чоловіка, який зник із місця злочину на BMW, по шосе на північ від столиці. За словами очевидців, на місці арешту стояла машина, яку вразили кулі.

Підозрюваний врізався на автомобілі в групу військових поруч із казармою біля 8 години ранку. Шість солдатів постраждали, двоє з них - із серйозними пораненнями.

За словами поліцейських, загрози їхньому життю немає.

Паризький прокурор назвав напад "спробою убивства... пов'язаною із терористичним задумом".

Міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коллон повідомив, що нападник діяв самостійно.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Медики працюють на місті інциденту

Голова районної управи Леваллуа-Перре Патрік Балкані уточнив, що нападник припаркував машину на алеї біля казарми і чекав виходу з будівлі військових 35-го піхотного полку.

У Франції з 2015 року діє режим надзвичайного стану. Його ввели після серії нападів 13 листопада 2015 року в Парижі, жертвами яких стали 130 людей, ще понад 350 отримали поранення.

У липні 2017 року парламент Франції продовжив надзвичайний стан до 1 листопада.