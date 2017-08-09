Таємниця смерті двох французів під час обіду розкрита

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Розтин розкрив таємницю, чому двох чоловіків знайшли мертвими після спільного обіду.

Люсьєну Перо було 69 років, він подавився 44-грамовим шматком яловичини, який не зміг пережувати. Повідомляється, що в нього не було кількох зубів.

38-річний Олів'є Будін, у якого було захворювання серця, отримав серцевий напад, побачивши смерть свого друга.

Щодо цього інциденту з'являлося багато спекуляцій про те, що саме сталося. Їхні тіла знайшли минулого четверга.

Чоловіки разом обідали в саду Перо в Отон-дю-Перш, що на південному заході Парижа, і добре випивали. У Перо виявили 2,4 г алкоголю на один літр крові.

Прокурори повідомили, що одного з них знайшли на стільці, а інший лежав.

Багато людей сприйняли із деяким полегшенням те, що чоловіки померли внаслідок таких причин.

"Це не сталося через зовнішнє втручання", - сказала одна із сусідів газеті Le Parisien.

"У них не було ворогів, вони жили простим життям, вони не належали до типу людей, яких могла убити мафія", - додала вона.